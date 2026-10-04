Военные расходы Украины на 2027 год превысили планируемые доходы на 30%

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 89 0

В проекте бюджета не хватает 25,4 миллиарда долларов.

Сколько Украина потратит на военную отрасль в 2027 году

Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Cydney Lee

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Военные расходы, предусмотренные проектом бюджета Украины на 2027 год, более чем на 30% превышают планируемые поступления даже с учетом заимствований, приватизации и грантов. Это следует из подсчетов ТАСС.

На военные нужды Киев намерен направить 108,3 миллиарда долларов. При этом собственные доходы страны оцениваются в 71,7 миллиарда долларов. С учетом средств от продажи облигаций государственного займа, приватизации и грантов общая сумма поступлений достигает 82,9 миллиарда долларов.

Таким образом, запланированные военные расходы составляют около 131% от этой суммы. Чтобы покрыть их, Украине потребуется дополнительно привлечь 25,4 миллиарда долларов внешнего финансирования. Другие бюджетные расходы в этот расчет не входят.

Как отмечает агентство, в течение года объем военных трат может увеличиваться. Изначально в бюджете Украины на 2026 год на эти цели предусмотрели 66 миллиарда долларов. Однако 10 июня Верховная рада приняла закон об увеличении расходов еще на 35 миллиарда долларов за счет первой половины кредита Евросоюза.

В результате сумма достигла 101 миллиарда долларов. Позднее Киев заявил о необходимости получить дополнительно $27 млрд на военные нужды.

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