Прямиком из Красной книги: каких редких животных можно встретить в «Лосином Острове»

В парке «Лосиный Остров» можно встретить животных из Красной книги Москвы

На территории национального парка «Лосиный Остров» можно встретить животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Об этом написал портал mos.ru.

Всего в парке обитает 2635 видов животных: 80 видов птиц, 32 вида млекопитающих, девять видов рыб, шесть видов амфибий, четыре вида рептилий и более 2500 видов насекомых.

Кроме того, 172 представителя фауны являются краснокнижными. Например, 12 видов млекопитающих: полевка водяная, бобр евразийский, мышь-малютка, заяц-беляк, еж белогрудый, ночница водяная, вечерница рыжая, нетопырь лесной, кожан двухцветный, ушан бурый, куница лесная и ласка.

Главный символ парка — лось. Их на данной территории, по информации 2025 года, 24 особи.

«Встретить лося на природной территории можно нечасто, но все же такое случается. Чтобы от этого остались лишь приятные воспоминания, не следует подходить к животному слишком близко. Кроме того, не стоит делать резких движений, кричать или пытаться прогнать сохатого. Лучше всего отойти в сторону, не поворачиваясь к лосю спиной, спокойно переждать и дать ему уйти», — посоветовали сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

При встрече с дикими животными не стоит подходить к ним близко, фотографироваться с ними, пытаться трогать, гладить и ловить. Животные могут поцарапать или укусить, а значит, есть вероятность заразиться бешенством или другими инфекциями.

Загонять в угол обитателей лесов и парков тоже не стоит, в таком случае животное начнет защищаться. Также не нужно подходить к детенышам. Рядом могут оказаться их агрессивно настроенные родители.

Кроме того, животных не нужно кормить человеческой едой, она может им навредить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в национальном парке «Лосиный Остров» стартует комплексное благоустройство нескольких участков территории. Работы коснутся детских и спортивных площадок, прогулочных маршрутов, а также флагманской лыжной трассы.

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