В национальном парке «Лосиный Остров» обновят инфраструктуру

В национальном парке «Лосиный Остров» стартует комплексное благоустройство нескольких участков территории. Работы охватят детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты и флагманскую лыжную трассу. Об этом сообщил mos.ru.

При этом подчеркивается, что при подготовке и реализации проекта учитываются места обитания животных и редкие растения, чтобы минимизировать воздействие на флору и фауну.

Детские площадки и спортивные зоны

На детской площадке «Поляна сказок» в районе улицы Проходчиков появятся новые игровые элементы, выполненные в стиле уже существующего комплекса.

Рядом, в начале Бумажной просеки, обустроят современную спортивную зону, где жители смогут заниматься воркаутом и другими видами активности.

В районе Ивантеевской улицы обновят еще одну детскую площадку. По просьбам горожан здесь установят беседку в едином стиле с игровым пространством.

Две площадки для воркаута возле Бабаевского пруда объединят и оснастят современными тренажерами. На острове водоема появятся пешеходные мостики и настил для прогулок.

Новый пешеходный мост через реку Яузу улучшит связь между разными частями парка и сделает маршруты удобнее для посетителей.

На участке Абрамцевской просеки, от пересечения с Бумажной просекой до МКАД, заменят изношенное асфальтобетонное покрытие. Дорога сохранит хозяйственное назначение и будет использоваться для обслуживания территории, работы экстренных служб и мониторинга парка.

Участки будут временно закрыты для ускорения работ, но основные транзитные маршруты через парк сохранятся.

Модернизация лыжной трассы

Особое внимание уделят флагманской лыжной трассе протяженностью около 13 километров. На участке длиной 3,6 километра установят систему искусственного оснежения, что позволит продлить сезон, сделать занятия спортом комфортнее и безопаснее.

Для посетителей оборудуют пункты проката лыжного снаряжения, установят навигационные элементы и информационные стенды.

Также планируется открытие кафе с павильонами из легких сборно-разборных конструкций. На время проведения работ участки трассы будут поочередно закрываться, но основные маршруты для транзита останутся доступными.

Природоохранные меры

Национальный парк «Лосиный Остров» имеет статус особо охраняемой территории федерального значения. Поэтому все работы выполняются с учетом требований природоохранного законодательства.

Специалисты тщательно изучили места обитания краснокнижных животных и участки с редкими растениями.

Проект благоустройства и трассировка лыжни были скорректированы таким образом, чтобы снизить возможное воздействие на экосистему и защитить зеленый фонд.

Это позволит сочетать обновление инфраструктуры и сохранение природного разнообразия, что особенно важно для посетителей и ученых, занимающихся экологическим мониторингом.

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