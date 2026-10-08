Хайбуллов: будущее цифровых платформ VK — в социальной коммерции

Партнерства социальных медиа с ритейлом и более глубокий анализ предпочтений аудитории будут определять развитие цифровых платформ VK. Об этом 8 октября рассказал вице-президент компании по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

По его оценке, объединение электронной торговли и социальных сетей дает рынку новые возможности. Это направление, называемое социальной коммерцией, продолжит расти и привлекать новую аудиторию.

Хайбуллов сообщил, что за прошлый год авторы вертикальных и горизонтальных видеороликов получили более 1,5 миллиарда вознаграждения за продвижение карточек контента и контента в целом.

Еще одним приоритетом станет изучение потребностей пользователей. В частности, для сервиса «VK Видео» важна точность рекомендаций: при большом объеме доступной информации платформа должна предлагать человеку то, что соответствует его интересам.

«Для этого нужно разбираться в ваших предпочтениях, для этого нужно разобраться в контенте и дать действительно в нужный момент нужный продукт», — пояснил Хайбуллов.

Он подчеркнул, что такой подход необходим как развлекательным, так и торговым сервисам. Задача платформ — сделать взаимодействие с контентом и оформление покупок максимально естественными. Главным вызовом для индустрии вице-президент VK считает необходимость следовать за развитием технологий и изменением пользовательских ожиданий.

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