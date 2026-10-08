Нападение косметолога на журналистов «Известия»: уголовное дело дошло до суда

|
Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Женщина напала на съемочную группу.

На косметолога напавшего на журналистов Известия завели дело

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На напавшего на журналистов МИЦ «Известия» косметолога завели уголовное дело

В суд направили уголовное дело о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия». Журналисты делали репортаж о незаконных косметологических услугах. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — написали в канале ведомства в МАКС.

Обвиняемая родом из Костромской области. Она оказывала косметологические услуги в торговом центре на Новоясеневском проспекте. Ее обвиняют в препятствии профессиональной деятельности журналистов.

Конфликт, переросший в избиение, произошел еще 30 июня. Журналисты «Известий» пришли к косметологу под видом клиентов — проверить качество оказываемых услуг. Но обвиняемый косметолог не показал документы об образовании и удостоверение на препарат, которым делает инъекции.

Затем к проверке агрессивного бьюти-специалиста подключились корреспондент и оператор — они собирались снять нарушения. Журналистка предъявила удостоверение и начала репортаж. Но женщина напала на нее и нанесла травмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что завершилось расследование другого дела о нападении на журналистов МИЦ «Известия». Тогда журналисты снимали репортаж о людях, которые проводят тренинги. Мероприятие проводила коуч Юлия Ивлиева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

21:58
«Роскосмос» показал «невидимые» объекты Вселенной
21:45
«Публика не дура»: Дибров высказался о современных телеведущих
21:28
В Кремле раскрыли тему встречи Путина с президентом Туркменистана
21:20
Певица Селин Дион упала на сцене во время выступления в Париже
21:15
Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре
21:10
Найдена уязвимость ВСУ: Британия заметила изменения в тактике России

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео