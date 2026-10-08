«Мизерное количество»: МИД ответил на сообщения о продаже в США «плутония из России»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 18 0

В ведомстве заявили, что речь идет о веществе из старых датчиков дыма.

Что такое плутоний и чем он опасен

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МИД РФ не увидели угрозы в вывозе мизерного количества плутония американцем

Сообщения о торговле в США «ввезенным из России плутонием» касаются вещества, предположительно извлеченного из советских датчиков дыма. Об этом МИД России сообщил в ответ на запрос 5-tv.ru.

В ведомстве пояснили, что история появилась в американском информационном пространстве еще год назад — после задержания мужчины, в деле которого также фигурируют распространение детской порнографии, незаконный оборот оружия и взрывчатых материалов. По данным Министерства юстиции США, речь идет о плутонии-239, якобы полученном из датчиков.

Такие приборы, содержащие микроскопические количества плутония, массово выпускались около полувека назад. Их производили не только в СССР, но и в других странах, включая США.

«МИД России не располагает сведениями о том, каким образом данные приборы производства СССР могли попасть на территорию США — вариантов тут может быть много. Американская сторона по этому поводу к нам по дипломатическим каналам не обращалась», — сообщили в министерстве.

По оценке ведомства, упоминаемые количества вещества не создают угрозы распространения ядерного оружия или существенного радиологического загрязнения. Ажиотаж вокруг дела в МИД связали с эмоциональной подачей американских СМИ, которую затем подхватили другие информагентства.

Министерство также подчеркнуло, что этот случай не связан с российско-американским взаимодействием в области ядерной безопасности и соглашением об утилизации плутония, денонсированным Россией в октябре 2025 года.

«Не видим никаких оснований для вынесения упомянутого сюжета на какие-либо международные площадки», — заключили в ведомстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

20:30
Нападение косметолога на журналистов «Известия»: уголовное дело дошло до суда
20:20
Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в ближайшее время
20:17
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганске
20:12
Суд снял браслет и все ограничения с главы «Дома с маяком» Лиды Мониавы
20:10
«Мизерное количество»: МИД ответил на сообщения о продаже в США «плутония из России»
20:00
Собянин: магистральные маршруты сделали поездки по Москве комфортнее

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео