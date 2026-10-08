«Старый друг»: Путин отметил день рождения вместе со Шредером

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 33 0

Экс-канцлер Германии приезжал в столицу по делам компании «Глобус».

Кого пригласил Путин на свой день рождения

Фото: Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin

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Путин отметил день рождения вместе с экс-канцлером ФРГ Шредером

Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения вместе с экс-канцлером Федеративной Республики Германия Герхардом Шредером. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В тексте публикации немецкий политик называется «старым другом» российского лидера.

«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — говорится там.

Уточняется, что Путин накануне утром узнал из сообщений СМИ про пребывание Шредера в российской столице. Последний приехал в Москву для решения вопросов, касающихся компании «Глобус» (немецкая сеть продуктовых гипермаркетов).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимира Путина встретили во время его визита в Туркмению: среди подаваемых национальных блюд был плов с индейкой и бараньими ребрышками. Ужин состоялся в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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