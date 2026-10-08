Самсой и пловом: как встретили Путина в Туркмении

|
Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

На десерт политику подавали фрукты и мороженое.

Чем Путина угощали в Туркменистане

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путина в Туркмении встретили национальными блюдами — самсой и пловом

Президента России Владимира Путина встретили в Туркмении национальными блюдами. Среди них был плов с индейкой и бараньими ребрышками.

Как сообщает «РИА Новости», Путина и других лидеров СНГ угощали стейками из телятины и самсой с мясом, тыквой и зеленью. Они приехали в республику на общие мероприятия.

Ужин прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря. Гостям подают и местные, и европейские блюда: овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой. А на десерт — фрукты и мороженое.

В рамках приема выступили туркменские артисты. Культурная программа завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин прилетел в Туркмению. Президент проведет там два дня в рамках рабочего визита. Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Еще он собирается посетить фестиваль национальных блюд стран СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

20:30
Нападение косметолога на журналистов «Известия»: уголовное дело дошло до суда
20:20
Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в ближайшее время
20:17
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганске
20:12
Суд снял браслет и все ограничения с главы «Дома с маяком» Лиды Мониавы
20:10
«Мизерное количество»: МИД ответил на сообщения о продаже в США «плутония из России»
20:00
Собянин: магистральные маршруты сделали поездки по Москве комфортнее

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео