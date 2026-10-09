Жену Мадуро не выпустили из-под стражи после сердечного приступа

Супруга задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес останется под стражей, несмотря на сердечный приступ. Об этом сообщает агентство CBC News.

Адвокаты добивались освобождения 69-летней женщины под залог, ссылаясь на наличие тяжелого заболевания. Защита также настаивала на переводе Флорес под домашний арест с GPS-мониторингом и вооруженной охраной. По их словам, с таким состоянием она должна ожидать решения вне тюрьмы.

Однако судья федерального суда Южного округа Нью-Йорка Генри Рикардо отказал в просьбе. Он обосновал решение доступом Флорес к крупным финансовым ресурсам и весомыми доказательствами по ее делу.

Кроме того, издание Associated Press уточнило, что за время пребывания за решеткой супруга Мадуро потеряла 11 килограммов веса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Флорес в тюрьме на фоне проблем со здоровьем произошел сердечный приступ. Женщина также жалуется на одышку и головокружения, а защита считает, что ей необходима операция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.