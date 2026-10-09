«Гиацинт-Б» уничтожил скопление пехоты ВСУ под Добропольем

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 27 0

Координаты цели артиллеристам передали операторы беспилотников, которые также корректировали огонь.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» 15-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы украинских вооруженных формирований в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Источник сообщения в исходном материале не указан.

Пехоту противника обнаружили во время воздушной разведки операторы подразделений беспилотных систем. По приведенным данным, военнослужащие ВСУ пытались отступить с передовых позиций, используя лесополосы и естественные укрытия.

После уточнения координат расчет «Гиацинта-Б» выдвинулся на огневую позицию, развернул орудие и применил 152-мм осколочно-фугасные снаряды.

Корректировку стрельбы операторы БпЛА вели в режиме реального времени. По данным объективного контроля, выявленная группа противника была уничтожена.

В исходном материале также отмечается, что поражение цели осложнило украинским формированиям перегруппировку на этом участке.

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Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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