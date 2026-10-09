Жители Хмельницкого попытались штурмовать ТЦК из-за мобилизации студента

Все больше сбоев начало появляться и в работе украинского ТЦК. Бригады, занимающиеся принудительной мобилизацией, сталкиваются с активным сопротивлением, и чтобы выполнить приказ, им приходится рисковать своей жизнью.

«Вы даже не представляете: я кого-то с собой заберу. Я никуда не поеду! Услышали меня? По машинам!»

А следующие кадры из Хмельницкой области. Там толпа местных жителей пришла штурмовать здание ТЦК, где уже находились их родные. Бунтовщики угрожали оружием и пытались выломать ворота, чтобы освободить студента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти, по данным представителя российских силовых структур, не спешат восстанавливать связь и интернет в Киеве из-за опасений протестов.

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