В Киеве намеренно тормозят восстановление связи из-за угрозы нового Майдана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Среди украинцев растет недовольство сложившейся обстановкой.

Почему в Киеве не могут наладить связь и Интернет

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские власти медлят с восстановлением связи в Киеве из-за угрозы нового Майдана. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Собеседница издания напомнила, что в последнее время Вооруженные силы (ВС) РФ усилили удары по украинским дата-центрам. При этом власти Незалежной не спешат решать проблемы, которые появились со связью и интернетом в Киеве.

Руководство Незалежной, как отметил представитель силовых структур, боится того, что когда появится связь, люди выйдут на улицы и устроят очередной госпереворот. В настоящее время среди киевлян растет недовольство сложившейся обстановкой.

В частности, в сети появляется все больше сообщений украинцев, которые требуют ограничить полномочия ТЦК и обозначить четкие сроки службы в ВСУ.

«Мы видим, что на данный момент идут призывы к созданию нового Майдана», — резюмировала собеседница агентства, отметив, что, возможно, этот процесс курируется Западом, которые хотят дать понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, где его место.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев готов участвовать в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября. С таким заявлением выступил Зеленский на фоне приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца и немецкого министра экономики и энергетики Катерины Райхе.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

10:17
Фура без водителя: когда беспилотники полностью вытеснят дальнобойщиков
10:15
Кладбище в пять ярусов: на маршруте нового канала во Франции нашли 546 могил
10:11
Культура вина и музыки: в «Белом мысе» прошло выступление Дениса Мацуева
9:55
Пережили зиму? Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых
9:40
Снова претендует Трамп? Что известно о Нобелевской неделе 2026
9:25
«Нужно остаться»: няня вызвала полицию, когда родители не вернулись домой

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня