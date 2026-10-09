Передается половым путем: в США распространяется инфекция с кровавой диареей

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Большинство случаев заражения выявлено у взрослых мужчин.

Какая инфекция передается половым путем

Фото: www.globallookpress.com/Nie Zuguo

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В США распространяется инфекция с кровавой диареей

В США стремительно растет угроза шигеллеза — инфекции, которая передается половым путем и становится причинами появления серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщила газета New York Post.

Известно, что ежегодно вирус подхватывают почти полмиллиона американцев. Болезнь проявляется диареей с кровью или слизью, а также болями в животе, спазмами, лихорадкой и рвотой. По словам врачей, возможны обезвоживание, септический шок и внутреннее кровотечение.

При этом самый быстрый рост заражений фиксируется среди представителей нетрадиционной ориентации*. Проведенное исследование показало, что с 2015 по 2020 год половой путь передачи рос на 15% быстрее в год, чем заражение через продукты или путешествия, пишет издание.

«За последнее десятилетие это заболевание прошло путь от относительно излечимого с помощью готовых к применению лекарств до практически неизлечимого», — приводит агентство слова генетика из Кембриджа Кейта Бейкера.

Кроме того, тревожную динамику подтвердили и ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Так, доля устойчивых к лекарствам штаммов бактерии рода Shingella выросла с 0% в 2011 году до 8,5% в 2023-м. Большинство случаев зафиксировано у взрослых мужчин, не уезжавших из США.

Ранее 5-tv.ru писал об инфекциях, которые могут спровоцировать рак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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