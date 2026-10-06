Каждый восьмой случай: какие инфекции становятся причиной рака

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Профилактика и лечение отдельных заболеваний могут снизить риск опухолей.

Какие инфекции становятся причиной рака: профилактика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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The Lancet Oncology: каждый восьмой случай рака провоцируют инфекции

Около 12% новых случаев рака, зарегистрированных в мире, могли быть вызваны инфекциями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Lancet Oncology.

Авторы оценили вклад 12 инфекций с доказанной связью с онкологическими заболеваниями. На пять из них пришлось более 2,2 миллиона случаев. Главными факторами стали бактерия Helicobacter pylori и вирус папилломы человека (ВПЧ) — с ними связали около 1,5 миллиона заболеваний.

Helicobacter pylori — это спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая обитает в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. Она обладает уникальной способностью выживать в крайне кислой среде желудка благодаря выработке фермента уреазы, который нейтрализует соляную кислоту.

Helicobacter pylori чаще всего провоцировала рак желудка — около 760 тысяч случаев. ВПЧ преимущественно влиял на рак шейки матки — примерно 750 тысяч.

Далее следовали гепатит В, вирус Эпштейна — Барр и гепатит С. Вирусы гепатита были связаны с раком печени.

Исследователи не изучали историю каждого пациента отдельно. Они использовали мировую статистику онкологических заболеваний и результаты предыдущих работ, чтобы рассчитать долю случаев, связанных с инфекциями.

По расчетам авторов, 77% возникновения онкологии приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Среди наиболее затронутых регионов — Восточная и Юго-Восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары.

Ученые подчеркивают, что профилактика и лечение отдельных инфекций могут снизить риск связанных с ними опухолей.

Среди доступных мер они называют вакцинацию против ВПЧ и гепатита В, выявление и лечение Helicobacter pylori, а также обследование и лечение вирусных гепатитов.

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