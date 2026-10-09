Звезда культового фильма «Крик» умер в возрасте 72 лет

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Причина смерти артиста неизвестна, сообщает издание TMZ.

Кого сыграл в фильме «Крик» Си Уэйн Морган

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Американский актер Си Уэйн Морган скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает изданиe TMZ.

«Си У. Морган, известный по роли отца убийцы Призрачного лица Билли Лумиса в „Крике“, мертв», — говорится в материале.

По информации судмедэкспертов, Морган умер 30 августа в округе Лос-Анджелес. Причины смерти остаются неизвестными. Представители полиции сообщили TMZ о том, что смерть актера наступила по естественным причинам.

Си Уэйн стал известен благодаря роли Хэнка Лумиса в фильме ужасов «Крик». Его персонаж — известный юрист, у него был тайный внебрачный роман с матерью главной героини Сидни Прескотт Морин Прескотт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у американских актрис Сидни Суини и Мэрилин Монро специалисты международной генеалогической платформы MyHeritage нашли общего предка. Исследователи выявили, что знаменитости приходятся друг другу девятиюродными сестрами. Их общий предок жил в Массачусетсе в XVII веке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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