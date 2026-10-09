«Ты должен уметь»: Дибров объяснил свое понимание любви

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 19 0

Телеведущий привел в пример строки произведения Райнера Марии Рильке.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Дибров назвал неинтересными людей, которые не умеют влюбляться

Журналист Дмитрий Дибров объяснил, как он понимает чувство любви, и привел в пример цитаты из классических произведений. Беседа с корреспондентом 5-tv.ru состоялась на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

Телеведущий вспомнил про героя книги Юрия Олеши «Три толстяка» наследника Тутти. По сюжету, правители пытаются воспитать из 12-летнего мальчика жестокого тирана, однако ребенок смог сохранить сострадание и живое, доброе сердце.

«Помните, был прекрасный роман Олеши «Три толстяка» и там был такой принц? Ему все внушали, что у него фарфоровое сердце. А потом вот во время штурма дворца в него пуля попала, вроде больно, да? А он рад. Почему? Потому что — «Смотрите, так у меня кровь! Так у меня не фарфоровое, значит, сердце!» — объяснил Дибров.

Журналист заявил о том, что не будет ценить человека, неспособного влюбляться.

«Если ты не можешь влюбляться на разрыв, так грош тебе цена. Я б с тобой даже и не стал бы делать никаких творческих работ», — сказал Дмитрий.

Затем, в качестве своего определения чувства «любовь» он привел цитату австрийского поэта Райнера Марии Рильке.

«Понимаете, любовь — это когда кто-нибудь для тебя важнее, чем ты сам. Райнер Мари Рильке так описывал любовь. Любовь — это кричащее отсутствие. Если ты так не умеешь, неинтересный ты парень», — резюмировал телеведущий.

На том же событии Дибров разделил телеведущих на три типа и охарактеризовал каждый из них.

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