«Публика не дура»: Дибров высказался о современных телеведущих

Дмитрий Дибров высказался о современных телеведущих

Телеведущий Дмитрий Дибров выделил три типа телеведущих и охарактеризовал каждую группу. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

«Телеведущие есть хреновые, средненькие и культовые. Это зависит от ответа на вопрос: кто главное лицо на телевидение?» — заявил журналист.

По словам Диброва, слабого ведущего отличает чрезмерное внимание к собственной персоне. Такой человек постоянно говорит о себе и старается оказаться в центре происходящего вместо того, чтобы сосредоточиться на герое программы.

«Он постоянно „якает“ <…> Это плохой ведущий, его быстро забывают. Это обычно девушка, она выходит замуж и покидает Останкино»,— объяснил телеведущий.

В качестве примера Дибров привел ситуацию, когда ведущему приходится разговаривать с пожарным, спасшим ребенка. Вместо вопросов о поступке героя такой журналист начинает говорить о собственных ощущениях и поведении. По мнению Диброва, подобный ведущий может даже отвлекаться на камеру, чтобы следить за тем, как он выглядит в кадре. При этом, телеведущий считает, что такие люди быстро исчезают из памяти зрителей.

Другой тип, выделяемый Дибровым, — средний ведущий — это человек, который считает зрителей недостаточно образованными и пытается демонстрировать собственную эрудицию.

«Это человек, который полагает, что публика — дура, а главный герой тот, кто видел Стравинского, Нижинского, Мравинского, Ростроповича. Публика не дура», — подчеркнул телеведущий.

Дибров объяснил, что у зрителя может просто не быть возможности постоянно погружаться в культурный контекст и слушать рассказы о деятелях искусства. Он привел в пример человека, который живет обычной жизнью, работает, занимается детьми и домашними делами.

Настоящим, культовым телеведущим Дибров назвал того, кто понимает, что главным человеком в эфире является не ведущий, а зритель. В качестве примеров он привел Владимира Познера и Владислава Листьева.

«Главный человек на телевидение — это зритель. Сегодня это еще страшнее, потому что если раньше надо было встать из кресла и плоскогубцами переключить канал, то сейчас этого не надо. Опа! Чтобы ты сейчас ни говорил про Мравинского, Нижинского, Стравинского. Бац! Нажал большим пальцем руки кнопку и нет тебя, брат», — рассуждал журналист.

В заключении Дибров добавил, что сам прислушивается своих зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров и его возлюбленная Екатерина Гусева рассказали о том, как реагируют на осеннюю хандру.

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