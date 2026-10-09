До 25 баллов сверху: выпускникам хотят изменить правила поступления

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

За высокие результаты на экзаменах выпускники получат 15-25 баллов, но инновация коснется не всех направлений в образовании.

Какие изменения в оценке ЕГЭ ждут выпускников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Минобрнауки предложило добавить абитуриентам баллы за еще один ЕГЭ

Российским выпускникам со следующего года могут начать начислять дополнительный баллы за высокие результаты ЕГЭ. Нововведение коснется тех предметов, которые не будут учитываться в общей конкурсной сумме при поступлении вуз. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В ведомстве обозначили сегодняшнюю ситуацию: при выборе экзамена сверх необходимого набора, выпускник не получает за это никаких баллов.

«Новая норма меняет ситуацию: по желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов», — сообщили в Минобрнауки.

Инновация коснется следующих направлений в образовании: математическое, естественно-научное и инженерное образование. Что касается предметов, баллы будут учитывать за результаты по математике, физике, химии, информатике и биологии.

Система поощрения прогрессивная: за 60–74 балла начислят 15 баллов, за 75–89 баллов — 20, а за 90–100 баллов — 25.

Если инициативу примут, то поступать по новым правилам начнут в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как психолог объяснил отсутствие у детей поколения альфа стремления учиться.

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