Стала известна судьба двух девочек, спасенных из огня в Хабаровском крае

Спасенных при пожаре в Хабаровском крае сестер не отправят в детдом

Сестры, которых спасли при пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре, не окажутся в детском доме. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев.

По словам омбудсмена, сейчас планов по размещению детей в специальном учреждении нет. Он отметил, что девочки после гибели матери остались круглыми сиротами — отец погиб в зоне СВО.

При этом Перевезенцев допустил, что оставшиеся у сестер родственники возьмут их под свою опеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре. Жертвами возгорания стали пять человек — женщина и четверо несовершеннолетних. Тела погибших обнаружили спасатели во время тушения огня. Оставшимся в живых девочек из горящей квартиры помогли выбраться соседи. Региональные следователи возбудили уголовное дело.

Кроме того, 5-tv.ru писал о том, что сестер спас сосед Игорь, который перетащил обеих из балкона их квартиры на свой. Он также вместе с другим мужчиной пытался выломать дверь, но это удалось только прибывшим пожарным.

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