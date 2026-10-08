Женщина и четыре ребенка погибли в страшном пожаре в российском регионе

Жертвами пожара, вспыхнувшего в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре, стали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

Известно, что огонь охватил десять квадратных метров. Пожарные в ходе ликвидации возгорания обнаружили в помещении тела женщины и еще четверых несовершеннолетних. Спасти удалось двух маленьких детей — их вывели соседи.

В ведомстве заявили, что по факту случившегося следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте трагедии работают сотрудники Госпожарнадзора, а для установления всех причин произошедшего проведут несколько экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Тыве, площадь которого составила около 500 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 12 человек и четыре техники.

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