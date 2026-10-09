Путин прибыл на саммит СНГ в Туркменистане

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 10 0

Президент примет участие в заседании лидеров стран содружества.

Как проходит саммит СНГ в Туркменистане

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

Встречи начались около 10:00 по местному времени — состоялась церемония приветствия и прозвучала речь президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Прибыли главы делегаций от стран содружества, а также впервые в истории СНГ — президент Ирана Масуд Пезешкиан. После фотосессии политики отправятся на заседание в узком, а затем в расширенном составе.

В обсуждении геополитической повестки примет участие также секретарь СНГ Сергей Лебедев. Одним из ключевых вопросов станет передача функций председателя в СНГ Узбекистану в 2027 году. Даты следующего саммита предложит узбекский лидер Шавкат Мирзиеев — он также назовет политические приоритеты республики как кандидата в председатели.

Затем переговоры глав делегаций продолжатся в расширенном формате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для Путина в Туркменистане подготовили пышный прием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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