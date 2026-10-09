Караул, гигантский флаг и переговоры с Ираном: как проходит визит Путина в Туркменистан

В Туркменистане нашу страну считают важным партнером. И это видно по тому, как встречают борт «номер один» из Москвы. Пару часов назад Владимир Путин прибыл в аэропорт Туркменбаши. Несмотря на то, что визит рабочий, российскому лидеру оказывают знаки особого уважения. Почему — объяснил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Сколько нужно сотрудников аэропорта, чтобы расстелить ковровую дорожку? Немало. Но зато они делают это быстро и предельно точно. Как раз к тому моменту, когда самолет Владимира Путина останавливается у трапа.

Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Хотя протокол встречи больше напоминает государственный. На летном поле российского президента встречает почетный караул. Это знак особого уважения.

«Добро пожаловать, дорогие гости!»

У трапа Путина по-русски приветствуют туркменские третьеклассники. Подносят хлеб с солью и цветы. Это десятый визит российского президента в Туркменистан. Страна в этом году председательствует в СНГ. По маршруту следования кортежа — гигантский флаг республики. Он отмечает въезд в курортную зону «Аваза» на побережье Каспийского моря.

После переговоров с президентом Туркменистана еще одна важная встреча — с иранским Масудом Пезешкианом.

Владимир Путин и президент Ирана общались совсем недавно. Но сейчас каждая возможность сверить часы по актуальной повестке крайне важна.

В начале сентября Путин и Пезешкиан разговаривали в Бишкеке, на саммите ШОС. С тех пор ситуация в Персидском заливе как минимум не улучшилась. Американский президент Дональд Трамп продолжает угрожать Ирану, хотя и обещает не атаковать республику до ноябрьских выборов в США.

«Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент, мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации», — заявил Путин.

«Мы не должны дать шанс односторонности, чтобы односторонность распространилась по всему миру. Соединенные Штаты Америки в настоящее время пытаются диктовать свою точку зрения всем странам во всем мире», — отметил Пезешкиан.

СНГ и другие евразийские форматы сотрудничества как раз этому противостоят.

«Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами — участницами», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о важности участия Ирана в формате СНГ+.

Параллельно с саммитом на набережной развернули масштабную выставку, где все страны — участницы СНГ представляют свой национальный колорит.

Российский культурный код — весь день до приезда президентов гусляры настраивались, мастерицы оттачивали навыки плетения. Национальный центр «Россия» подготовил нашу страну в миниатюре.

«Кулинарную карту России разместили на столе длиной в 12 метров. Это вынужденное ограничение — хотели больше. Но даже так здесь все разнообразие вкусов российских регионов. От Дальнего Востока до Каспийского моря», — отметил Антон Золотницкий.

Екатерина Шаповалова — опытный картограф. Новые точки на гастрономическую карту России наносит не первый год. Рассказывает: в Туркменистан с собой привезли полторы тонны продуктов.

«Горно-Алтайский мед, наши цукаты из крыжовника, из ревеня, из тыквы, чак-чак, конфеты легендарных кондитерских фабрик, которые, естественно, уже экспортируются во все страны СНГ, в том числе», — сказала автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Вкусная, но лишь малая часть большой совместной экономики. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов, в первой половине 2026-го вырос еще на 12%. Тенденция, которую надо закрепить. Развитию экономических, политических и гуманитарных связей во многом и будет посвящен саммит.

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