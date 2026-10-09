Кашпировский распорядился засекретить место захоронения

Москва простилась с Анатолием Кашпировским, чьи телевизионные сеансы в конце 1980-х собирали у экранов миллионы зрителей. Он заранее распорядился провести закрытое прощание и засекретить место захоронения. Кашпировский так и остался загадкой — даже для тех, кто знал его лично.

«Он был нормальный человек, который очень болел за свое дело и очень хотел помогать людям, зная свой дар», — сказал хирург, заслуженный врач РФ Олег Луцевич.

«Он говорит: „А хотите, я сейчас под камеру сделаю так, что проткну вам руку?“ Я говорю: „Камеры нет, но попробуйте“. Я не знаю, как он это сделал, но увидел к своему удивлению вышедшую вот отсюда иголку. И мне не было больно», — сказал журналист, ведущий программы «Взгляд» Владимир Мукусев.

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