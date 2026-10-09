Кашпировский распорядился засекретить место захоронения

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Пятый канал расскажет о неизвестных подробностях жизни психотерапевта и телеведущего.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Москва простилась с Анатолием Кашпировским, чьи телевизионные сеансы в конце 1980-х собирали у экранов миллионы зрителей. Он заранее распорядился провести закрытое прощание и засекретить место захоронения. Кашпировский так и остался загадкой — даже для тех, кто знал его лично.

«Он был нормальный человек, который очень болел за свое дело и очень хотел помогать людям, зная свой дар», — сказал хирург, заслуженный врач РФ Олег Луцевич.

«Он говорит: „А хотите, я сейчас под камеру сделаю так, что проткну вам руку?“ Я говорю: „Камеры нет, но попробуйте“. Я не знаю, как он это сделал, но увидел к своему удивлению вышедшую вот отсюда иголку. И мне не было больно», — сказал журналист, ведущий программы «Взгляд» Владимир Мукусев.

Неизвестные подробности жизни Анатолия Кашпировского — эксклюзивные интервью, уникальные кадры и детали — смотрите в программе «Они потрясли мир» на Пятом канале в ночь на субботу, в 00 часов 10 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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