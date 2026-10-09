Губернатору Пермского края показали прототип электрофургона «Руссо-Балтъ»

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили прототип электрического фургона «Руссо-Балтъ Ф20». Разработчики готовят автомобиль к сертификационным испытаниям, которые планируют провести зимой на Урале. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Во время испытаний специалисты проверят, как машина ведет себя на скользкой дороге, справляется с глубокими сугробами и движется по нечищеным обочинам. Также фургон попробуют завести на обледенелый подъем.

На встрече с губернатором обсудили и возможность расширения производства электрофургонов в Пермском крае. Компания рассматривает площадки в особых экономических зонах региона, где для промышленных предприятий предусмотрены специальные условия.

По оценке разработчиков, увеличение производства потребует расширения площадки и позволит создать в регионе около тысячи рабочих мест с высокой зарплатой. Конкретные сроки реализации проекта и планы по выпуску автомобилей пока не объявлены.

Что известно о «Руссо-Балтъ Ф20»

Как сообщалось 7 августа, базовую версию фургона оснастят полным приводом и силовой установкой мощностью более 400 л. с. По данным компании, автомобиль разгоняется с места до 60 км/ч за 3,78 секунды, а до 100 км/ч — за 6,7 секунды. Во время испытаний машина также успешно прошла «лосиный тест» на скорости 60 км/ч. Это проверка, которая показывает, насколько хорошо автомобиль справляется с резким объездом препятствия.

Заявленный запас хода электрофургона составляет около 400 км на одном заряде аккумулятора. Кузов изготовлен из нержавеющей стали. Внешне модель выделяется угловатыми формами и необычной передней оптикой, напоминающими электрический пикап Tesla Cybertruck.

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