В автомобили УАЗ внедрят модернизированную систему активной безопасности

Ульяновский автозавод (УАЗ) начал внедрять в свои автомобили новую модернизированную систему активной безопасности TCS НАМИ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По их данным, новая система станет частью машин нового модельного ряда с шестиступенчатой коробкой передач. Причем ее установят на автомобили как на дизельном топливе, так и на бензине.

Система TCS НАМИ является следующей ступенью эволюции технологии ABS НАМИ. Кроме антиблокировочной функции, она будет отвечать за активацию систем помощи при трогании на подъеме, при экстренном торможении и «электронной блокировки дифференциала». Это позволит водителям чувствовать себя уверенно за рулем машин УАЗ и в городе, и за его пределами.

Система прошла полный комплекс испытаний на различных типах покрытия. Машины с TCS НАМИ проверяли и на грунтовых дорогах, и на скользких покрытиях, и на подъемах, и на спусках, и на бездорожье. Внедрение данной технологии повысило устойчивость и безопасность в сложных дорожных условиях.

Система повышает контроль над транспортным средством в начале движения, перераспределяет тяговое усилие при пробуксовке одного или нескольких колес и помогает сохранить устойчивость машины. Также TCS НАМИ облегчает трогание на подъеме и при экстренном торможении позволяет более эффективно использовать тормозные усилия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 25 сентября АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut. Первоначально машина будет представлена в двух вариациях: с объемом двигателя 1,6 и 1,8 литра.

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