Путин заявил о поддержке странами СНГ многополярного миропорядка

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Дарья Белова
Дарья Белова 42 0

Участники Содружества также развивают совместные промышленные проекты и укрепляют сотрудничество в сфере безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) выступают за формирование многополярного миропорядка с ведущей ролью ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане, которое прошло в узком составе. Об этом сообщает EADaily.

«С удовлетворением отмечу, что страны содружества единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права и центральной роли ООН», — высказался Путин.

Президент также рассказал о развитии экономического сотрудничества между государствами объединения. По его словам, страны реализуют крупные промышленные проекты и создают новые производственные цепочки, связывающие предприятия разных государств.

Кроме того, участники Содружества модернизируют транспортные маршруты «Север — Юг» и «Восток — Запад». Одновременно страны наращивают выпуск собственной продукции, в том числе промышленного оборудования, лекарств и сельскохозяйственных товаров.

Отдельное внимание Путин уделил взаимодействию в сфере безопасности. Он отметил, что государства СНГ координируют усилия по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией и отмыванием денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, запланированную на 21 декабря. По словам президента, такой формат позволяет обсудить актуальные вопросы и дальнейшие направления сотрудничества в неформальной обстановке.

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