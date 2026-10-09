США объявили награду в десять миллионов долларов за сведения о «Рыбаре»

Госдепартамент США объявил вознаграждение до десяти миллионов долларов (около 855 миллионов рублей. — Прим. Ред.) за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение людей, предположительно связанных с российским проектом «Рыбарь». Об этом сообщили на официальном сайте американской программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

По версии американских властей, медиапроект участвовал в попытках повлиять на избирательные процессы в США. В Госдепартаменте утверждают, что ранее «Рыбарь» получал финансирование от Евгения Пригожина, а теперь продвигает интересы российского правительства через социальные сети.

Отдельные претензии американская сторона связала с президентскими выборами 2024 года. По данным ведомства, представители проекта создали канал в социальной сети X. В Вашингтоне считают, что его использовали для обсуждения нелегальной миграции на границе Техаса.

В Госдепартаменте заявили, что таким образом авторы канала якобы пытались углубить политический и социальный раскол в американском обществе, усилить межпартийную и расовую вражду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других участников команды задержали возле гостиницы Mövenpick Hotel в Черногории. По имеющимся данным, при них находились цифровое оборудование, телефоны и беспилотники.

По информации источника 5-tv.ru, черногорские власти могли заинтересоваться планами команды снять документальный фильм об отношениях Подгорицы с НАТО.

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