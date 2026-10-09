США объявили награду в десять миллионов долларов за сведения о «Рыбаре»

|
Дарья Белова
Дарья Белова 21 0

Госдепартамент обвинил медиапроект во вмешательстве в выборы и распространении политических материалов.

США объявили награду за сведения о Рыбаре

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госдепартамент США объявил вознаграждение до десяти миллионов долларов (около 855 миллионов рублей. — Прим. Ред.) за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение людей, предположительно связанных с российским проектом «Рыбарь». Об этом сообщили на официальном сайте американской программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

По версии американских властей, медиапроект участвовал в попытках повлиять на избирательные процессы в США. В Госдепартаменте утверждают, что ранее «Рыбарь» получал финансирование от Евгения Пригожина, а теперь продвигает интересы российского правительства через социальные сети.

Отдельные претензии американская сторона связала с президентскими выборами 2024 года. По данным ведомства, представители проекта создали канал в социальной сети X. В Вашингтоне считают, что его использовали для обсуждения нелегальной миграции на границе Техаса.

В Госдепартаменте заявили, что таким образом авторы канала якобы пытались углубить политический и социальный раскол в американском обществе, усилить межпартийную и расовую вражду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других участников команды задержали возле гостиницы Mövenpick Hotel в Черногории. По имеющимся данным, при них находились цифровое оборудование, телефоны и беспилотники.

По информации источника 5-tv.ru, черногорские власти могли заинтересоваться планами команды снять документальный фильм об отношениях Подгорицы с НАТО.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Тревогу не поднимали: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
16:38
Захарова: Россия требует от Черногории объяснений по делу Звинчука
16:30
«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа
16:22
«Самый наглый пенсионер»: в Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
16:11
«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы
16:00
Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео