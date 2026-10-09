Основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу Валерию и еще троих сотрудников проекта задержали в Черногории. После этого их доставили в столицу страны Подгорицу для допроса. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Операция по задержанию прошла около 07:30 по местному времени в городе Рисан на берегу Которского залива. В ней участвовали сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности Черногории. Представители гостиницы Mövenpick Hotel, где останавливался Звинчук, сообщили 5-tv.ru, что его задержали возле отеля. По их словам, у постояльца оставался неоплаченным счет за проживание в размере около тысячи евро (примерно 95 тысяч рублей. — Прим. Ред.)

Вместе с Михаилом Звинчуком задержали его супругу Валерию, которая занимает должность креативного директора проекта, и еще троих участников команды. После доставки в Подгорицу у задержанных изъяли телефоны и документы.

Как сообщали местные СМИ, черногорские спецслужбы следили за Звинчуком несколько дней и знали о его приезде. Источник 5-tv.ru рассказал, что команда собиралась снять документальный фильм о введении в Черногории визовых правил по стандартам Евросоюза.

По версии источника, авторы планировали рассказать о возможных последствиях евроинтеграции для экономики, туризма и национальной безопасности страны. Местное издание Vijesti также связало деятельность проекта с предполагаемыми информационными операциями в интернете. При этом официальных сведений о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства возможного задержания Звинчука. В диппредставительстве отметили, что на тот момент не располагали подтвержденной информацией о произошедшем.

В самом «Рыбаре» подтвердили задержание руководителя проекта и других граждан России. По заявлению команды, они находились в Черногории на законных основаниях, а среди планов была съемка Цетинского монастыря, на которую заранее направили официальный запрос.

В канале также сообщили, что поддерживают связь с российским МИД и рассчитывают на освобождение задержанных. Публикации проекта продолжаются в обычном режиме.

Михаил Звинчук находится под санкциями Великобритании и США. В декабре 2025 года британские власти включили в санкционный список его самого и Telegram-канал «Рыбарь». Американский Госдепартамент ранее обвинял проект в причастности к информационным операциям, связанным с выборами в США. В 2024 году ведомство объявило вознаграждение до десяти миллионов долларов (около 855 миллионов рублей. — Прим. ред.) за сведения, которые помогут установить личности или местонахождение лиц, связанных с каналом.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил Звинчука медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отменил все ограничения в отношении руководителя благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы, включая обязанность носить электронный браслет. Она планирует продолжить работу в фонде.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.