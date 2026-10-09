Россиянки заняли весь пьедестал на турнире в Алма-Ате

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Дарья Белова
Дарья Белова 31 0

Алиса Заикина выиграла Мемориал Дениса Тена, опередив соотечественниц в борьбе за золото.

Россиянки заняли весь пьедестал в Алма-Ате

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

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Российские фигуристки заняли первые три места на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате. По итогам соревнований золотую медаль завоевала Алиса Заикина, серебро досталось Виктории Стрельцовой, а бронзу получила Алена Принева.

Заикина набрала 206,05 балла по сумме короткой и произвольной программ. Стрельцова завершила выступление с результатом 200,99 балла, а Принева получила 198,59 балла.

Мемориал Дениса Тена проходит с 7 по 10 октября. Турнир входит в серию «Челленджер» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Мемориал назван в честь казахстанского фигуриста Дениса Тена — бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен погиб в Алматы в июле 2018 года.

Ранее, 3 октября, российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире в Батуми. По сумме двух программ она набрала 204,16 балла: 68,42 — за короткую программу и 135,74 — за произвольную.

Победительницей соревнований стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 205,94 балла. Третье место заняла россиянка Анна Фролова, набравшая 203,21 балла.

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