Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебро на турнире в Батуми

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

По сумме двух прокатов спортсменка отстала от представительницы Эстонии на 1,78 балла.

Кто победил на турнире Trialeti Trophy в Батуми

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на международном турнире Trialeti Trophy в Батуми. По итогам двух прокатов спортсменка набрала 204,16 балла.

После короткой программы Петросян занимала только четвертое место с результатом 68,42 балла. Прокат прошел без падений, однако спортсменка допустила ошибку в каскаде: после тройного флипа вместо запланированного тройного тулупа она исполнила двойной. Еще одно вращение судьи оценили вторым уровнем сложности вместо четвертого.

В произвольной программе Петросян выступила чисто и получила 135,74 балла. Благодаря этому результату россиянка поднялась на вторую строчку в общем зачете.

Победительницей стала представительница Эстонии Нина Петрыкина, набравшая 205,94 балла. Еще одна россиянка, Анна Фролова, расположилась на третьей строчке с результатом 203,21 балла.

Соревнования в Батуми стали для Петросян первым международным стартом после Олимпийских игр, где спортсменка заняла шестое место в женском одиночном катании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

22:52
«Медленно обслуживала»: мужчина выстрелил в лицо кассирше в Кирове
22:32
Подозреваемого в изнасиловании ребенка участника СВО разыскивают в Волжске
22:23
Ресторатор из «Депо» отрицает знакомство с расчлененной в Жулебино однофамилицей
22:11
«Переплетение судеб»: Ирина Ортман о новой песне
21:54
«Людям хотелось чуда»: профессор Бубновский объяснил феномен Кашпировского
21:46
Тело женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня