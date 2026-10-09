Лукашенко поддерживал переход сына Плющенко в сборную Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал идею перехода Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в белорусскую сборную по фигурному катанию. Об этом заявил бывший главный тренер национальной команды Олег Васильев в беседе с РИА Новости.

«В этом вопросе у нас была даже полная поддержка от президента Белоруссии Александра Лукашенко», — высказался он.

Накануне Васильев сообщил, что переговоры о возможном переходе Александра Плющенко велись с российскими спортивными ведомствами и родителями фигуриста. Однако договориться сторонам не удалось.

По словам бывшего тренера, на заключительном этапе возникли разногласия с руководителем Союза конькобежцев Белоруссии Юлией Комлевой. В результате юный спортсмен выбрал другую сборную и начал выступать за Азербайджан.

Александр Плющенко 17 сентября выступил на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре.

По итогам короткой программы фигурист набрал 57,12 балла и занял 16-е место. На момент соревнований спортсмену было 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене в Турции турниров с участием фигуристов из академии Евгения Плющенко. Соревнования планировали провести в Стамбуле и Анкаре в конце октября и ноябре.

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