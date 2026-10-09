Лукашенко поддерживал переход сына Плющенко в сборную Белоруссии

|
Дарья Белова
Дарья Белова 27 0

Сейчас спортсмен выступает за Азербайджан.

Лукашенко поддержал переход сына Плющенко в Белоруссию

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал идею перехода Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в белорусскую сборную по фигурному катанию. Об этом заявил бывший главный тренер национальной команды Олег Васильев в беседе с РИА Новости.

«В этом вопросе у нас была даже полная поддержка от президента Белоруссии Александра Лукашенко», — высказался он.

Накануне Васильев сообщил, что переговоры о возможном переходе Александра Плющенко велись с российскими спортивными ведомствами и родителями фигуриста. Однако договориться сторонам не удалось.

По словам бывшего тренера, на заключительном этапе возникли разногласия с руководителем Союза конькобежцев Белоруссии Юлией Комлевой. В результате юный спортсмен выбрал другую сборную и начал выступать за Азербайджан.

Александр Плющенко 17 сентября выступил на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре.

По итогам короткой программы фигурист набрал 57,12 балла и занял 16-е место. На момент соревнований спортсмену было 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене в Турции турниров с участием фигуристов из академии Евгения Плющенко. Соревнования планировали провести в Стамбуле и Анкаре в конце октября и ноябре.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Тревогу не поднимали: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
16:38
Захарова: Россия требует от Черногории объяснений по делу Звинчука
16:30
«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа
16:22
«Самый наглый пенсионер»: в Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
16:11
«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы
16:00
Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео