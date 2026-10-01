В Турции отменили турниры с участием фигуристов Евгения Плющенко

Турниры по фигурному катанию категории «Б» в Стамбуле и Анкаре отменены. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации.

Точные причины отмены соревнований пока не называются. При этом ранее на турниры была заявлена команда тренера Евгения Плющенко.

В состав заявки вошли в том числе российские фигуристки Ксения Синицына, Вероника Яметова и Любовь Рубцова, недавно получившие нейтральный статус.

Соревнования в Анкаре планировалось провести с 27 по 30 октября, а турнир в Стамбуле должен был состояться с 24 по 27 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о решениях Международного союза конькобежцев в отношении российских фигуристов. Марк Кондратюк подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза конькобежцев об отзыве у него нейтрального статуса.

В суде подтвердили получение обращения спортсмена. Одновременно арбитраж зарегистрировал апелляции российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, которым ранее отказали в предоставлении нейтрального статуса. При этом обращение российской фигуристки Камилы Валиевой пока не зарегистрировано в CAS.

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