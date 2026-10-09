Власти Киева и мэр Виталий Кличко провалили подготовку городской инфраструктуры к массированным ударам армии России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Была доложена информация о сроках укрепления инфраструктуры в Киевской области и других регионах. Замедление работ абсолютно недопустимо… Отдельно определены задачи по Киеву — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов», — написал он в своем Telegram-канале, сообщая об итогах заседания со своими подчиненными.

Ранее Кличко открестился от обвинений правительства Зеленского. По его словам, «поиск козлов отпущения не согреет людей». Мэр подчеркнул, что Киев встречает зиму с критическими проблемами в городской инфраструктуре.

Городское управление готовит резервные отопительные мощности, запасает горючее, еду и питьевую воду. А вот с восстановлением связи в Киеве не торопятся. Предположительно, местные власти опасаются люди могут выйти на улицы и устроить очередной госпереворот

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