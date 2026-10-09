Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

«Яндекс» пока не может назвать сроки восстановления дата-центров

В «Яндексе» пока не могут назвать сроки восстановления дата-центров. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании, опубликованного на платформе МАКС.

В публикации сказано, вчера ночью и сегодня утром украинские боевики с помощью дронов атаковали два дата-центра «Яндекса». Один расположен в Сасове Рязанской области, а другой — в Калуге.

Сотрудники компании в результате этих инцидентов не пострадали. При этом часть инфраструктуры была выведена из строя. Из-за этого у россиян могут наблюдаться перебои в работе интернета.

«Дата-центры — „железное сердце“ „Яндекса“. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей», — говорится в заявлении компании.

В «Яндексе» отметили, что от стабильной работы центров зависит время обработки данных навигации, музыки, видеоконтента и других сервисов.

Специалисты работают на местах происшествий. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить дата-центры. Однако назвать точные сроки завершения работ невозможно. В компании признали, что починить инфраструктуру после атак ВСУ — непростая задача.

Ранее 5-tv.ru писал, что дата-центр «Яндекса» в Калуге поврежден в результате атаки БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.