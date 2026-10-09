Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Боевики ВСУ атаковали объекты в Калуге и в Рязанской области.

Когда починят дата-центры Яндекса в Калуге и Сасово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Яндекс» пока не может назвать сроки восстановления дата-центров

В «Яндексе» пока не могут назвать сроки восстановления дата-центров. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании, опубликованного на платформе МАКС.

В публикации сказано, вчера ночью и сегодня утром украинские боевики с помощью дронов атаковали два дата-центра «Яндекса». Один расположен в Сасове Рязанской области, а другой — в Калуге.

Сотрудники компании в результате этих инцидентов не пострадали. При этом часть инфраструктуры была выведена из строя. Из-за этого у россиян могут наблюдаться перебои в работе интернета.

«Дата-центры — „железное сердце“ „Яндекса“. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей», — говорится в заявлении компании.

В «Яндексе» отметили, что от стабильной работы центров зависит время обработки данных навигации, музыки, видеоконтента и других сервисов.

Специалисты работают на местах происшествий. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить дата-центры. Однако назвать точные сроки завершения работ невозможно. В компании признали, что починить инфраструктуру после атак ВСУ — непростая задача.

Ранее 5-tv.ru писал, что дата-центр «Яндекса» в Калуге поврежден в результате атаки БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Тревогу не поднимали: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
16:38
Захарова: Россия требует от Черногории объяснений по делу Звинчука
16:30
«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа
16:22
«Самый наглый пенсионер»: в Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
16:11
«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы
16:00
Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео