Дата-центр «Яндекса» в Калуге поврежден в результате атаки БПЛА

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Некоторые сервисы компании могут работать с перебоями, пока специалисты оценивают масштаб ущерба.

Атака БПЛА на дата-центр Яндекса в Калуге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге повреждена в результате атаки беспилотников. Несколько модулей объекта полностью выведены из строя. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра „Яндекса“ в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя», — говорится в сообщении.

В компании предупредили, что из-за повреждений часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба пока оценивается.

На месте работают экстренные службы и специалисты компании. В «Яндексе» подчеркнули, что пострадавших нет.

Ранее, 8 октября, пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры объекта. Пострадавших нет. Работа дата-центра в Сасово была полностью остановлена, из-за чего некоторые сервисы «Яндекса» могли быть временно недоступны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября по московскому времени.

Беспилотники уничтожили над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и рядом других областей. Также средства ПВО перехватили БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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