«Железное сердце» подвело: «Алиса» работает с перебоями из-за повреждения дата-центров

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Генерация ответов теперь занимает больше времени, чем обычно.

Почему Алиса работает с перебоями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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«Алиса» может работать с перебоями после повреждения дата-центров

Голосовой помощник «Алиса» может работать с перебоями после повреждения двух дата-центров «Яндекса» в Сасове и Калуге. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса.

«За привычными ответами „Алисы“ скрывается большое „железное сердце“ — дата-центры, благодаря которым она может быть рядом с вами каждый день. За последние дни два из них, в Сасово и Калуге, получили серьезные повреждения», — указано в публикации.

Из-за произошедшего пользователи могут столкнуться с тем, что некоторые функции «Алисы AI» временно недоступны, а ответы нейросети приходят дольше.

Кроме того, владельцы умных колонок «Яндекс Станция» могут заметить задержки и проблемы с отдельными функциями.

Один из дата-центров «Яндекса» находится в Сасове Рязанской области, 8 октября в результате атаки беспилотников ВСУ там произошел пожар, из-за которого работа объекта остановилась.

Утром 9 октября беспилотники ударили еще по одному дата-центру компании в Калуге. Несколько его модулей полностью вышли из строя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пока неизвестно, когда удастся полностью восстановить работу поврежденных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Железное сердце» подвело: «Алиса» работает с перебоями из-за повреждения дата-центров

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