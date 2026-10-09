«Железное сердце» подвело: «Алиса» работает с перебоями из-за повреждения дата-центров
Генерация ответов теперь занимает больше времени, чем обычно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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«Алиса» может работать с перебоями после повреждения дата-центров
Голосовой помощник «Алиса» может работать с перебоями после повреждения двух дата-центров «Яндекса» в Сасове и Калуге. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса.
«За привычными ответами „Алисы“ скрывается большое „железное сердце“ — дата-центры, благодаря которым она может быть рядом с вами каждый день. За последние дни два из них, в Сасово и Калуге, получили серьезные повреждения», — указано в публикации.
Из-за произошедшего пользователи могут столкнуться с тем, что некоторые функции «Алисы AI» временно недоступны, а ответы нейросети приходят дольше.
Кроме того, владельцы умных колонок «Яндекс Станция» могут заметить задержки и проблемы с отдельными функциями.
Один из дата-центров «Яндекса» находится в Сасове Рязанской области, 8 октября в результате атаки беспилотников ВСУ там произошел пожар, из-за которого работа объекта остановилась.
Утром 9 октября беспилотники ударили еще по одному дата-центру компании в Калуге. Несколько его модулей полностью вышли из строя.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пока неизвестно, когда удастся полностью восстановить работу поврежденных объектов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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