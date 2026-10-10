В Вене задержали четверых граждан Украины по подозрению в шпионаже

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 24 0

Австрийские спецслужбы пресекли подозрительную деятельность иностранных визитеров.

В Вене задержали украинцев по подозрению в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com/ Frank HOERMANN / SVEN SIMON

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В Вене правоохранительные органы задержали четырех граждан Украины, которых подозревают в ведении шпионской деятельности. Об этом сообщает газета Die Presse.

Информацию о проведении спецоперации и поимке подозреваемых официально подтвердил руководитель МВД Австрии Герхард Карнер. Согласно имеющимся сведениям, двое из четырех фигурантов дела могут иметь непосредственное отношение к структурам военной разведки Украины.

Среди задержанных оказались не только предполагаемые кадровые разведчики, но и представители медиасферы. В частности, полиция взяла под стражу известного украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, а также его оператора. После проведения следственных действий, которые длились около двенадцати часов, репортер был отпущен на свободу.

Его коллега, занимавшийся видеосъемкой, все еще остается под стражей. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства пребывания украинцев в австрийской столице и цели их работы.

Ситуация с задержанием украинцев в Европе вызывает серьезную обеспокоенность у региональных политиков. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха ранее высказывал мнение, что Киев и его граждане активно создают криминальные и мафиозные сообщества. 

Ранее 5-tv.ru писал, что российские спецслужбы сорвали покушение на посла Великобритании, которое готовил завербованный украинскими спецслужбами охранник диппредставительства в Москве. 

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