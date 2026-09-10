Стали известны детали масштабной операции ФСБ. Российские спецслужбы сорвали покушение на посла Великобритании. Слежку за ним вел охранник при диппредставительстве в Москве, завербованный украинскими спецслужбами. А целью этой слежки должно было стать не просто убийство высокопоставленного дипломата, а полная заморозка отношений Москвы и Лондона.

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Это операция ФСБ по задержанию агента СБУ, который готовил покушение на британского посла в России. 45-летний житель Москвы — охранник диппредставительства — полгода собирал данные на руководство и его подчиненных.

«Я связался с Дмитрием Карпенко, который является блогером и журналистом Украины. Я ему сказал, что я тружусь в посольстве посла Великобритании», — рассказал обвиняемый Марат.

Карпенко не просто известный в Киеве журналист — его интервью с российскими пленными подтверждают тесное сотрудничество с украинскими спецслужбами. Выйти на него шпиону посоветовала украинская блогерша-эскортница, которая по совместительству тоже работала на СБУ.

«За вот этими друзьями, за партнерами по игре стоят на самом деле украинские спецслужбы. Это может быть кто-нибудь, кто делает реснички, ноготочки, это может быть какой-то парикмахер», — сказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Блогер сразу стал выпытывать информацию про посла от охранника, который едва ли не ежедневно встречал дипломата на КПП — открывал ворота для въезда его автомобиля, знал, кто к нему приезжает.

Посольство Великобритании находится в центре Москвы под усиленной охраной. Внутри — своя служба безопасности, она контролирует пропускной режим, въезд машин, проход граждан. С внешней стороны аналогичные функции выполняют сотрудники специализированного предприятия.

Работник ЧОП знал, когда прилетает глава диппредставительства, его расписание встреч и совещаний в этом месяце, кто кроме него живет в резиденции и кто находится в подчинении. В телефоне обнаружен список с именами и фамилиями секретариата, управленческой верхушки, политического отдела, айтишников, офицеров безопасности.

«Власти Украины очень интересует эта информация, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве», — сказал обвиняемый Марат.

Сам задержанный был ярым приверженцем нацистской идеологии. На правом плече выбил татуировку в виде трезубца, которую однажды заметили коллеги — пришлось носить одежду с длинными рукавами. А однажды позволил на работе нацистское приветствие. Охранник сообщал Карпенко о своем желании служить в ВСУ и готовности дальше сотрудничать. Но на роль исполнителя теракта украинские спецслужбы подыскали бы другого человека после того, как агент завершил бы весь сбор информации.

«Выполнял все поручения, которые, с одной стороны, были направлены на подрыв государственной безопасности РФ», — сказал ветеран контрразведки КГБ СССР Владимир Нечаев.

После совершения диверсии точно бы разразился большой дипломатический скандал, а обвинения посыпались бы в адрес России. На это и рассчитывал киевский режим, который таким образом мог бы добиться от Лондона новых поставок вооружения, техники и попыток давления на нашу страну.

«Расчет делается на провоцирование дальнейшего усугубления конфликта между Великобританией и РФ с привлечением иных европейских государств», — сказал историк спецслужб Олег Хлобыстов.

О деятельности шпиона сообщено официальному представительству британской разведки МИ-6.

«На этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Великобритании в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», — сказал оперативный сотрудник ФСБ.

Так или иначе, работу по выявлению агентов и противодействию украинским спецслужбам ФСБ продолжает — причем всеми доступными методами.

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