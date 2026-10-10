Восемь мин, два дрона и спасенный боец: ефрейтор совершил подвиг под огнем противника

Подвиг сапера: обезвредил восемь мин, сбил два дрона и спас товарища

Ефрейтор Валерий Флейшауер выполнял боевую задачу по инженерной разведке и обеспечению продвижения штурмовых групп на позиции противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На участке предполагаемого наступления российских штурмовиков Флейшауер получил задачу обеспечить разминирование для свободного прохода групп. Оперативно выдвинувшись в назначенный район, боец уточнил координаты коридора наступления и, соблюдая маскировку, добрался до минных заграждений противника.

В ходе выполнения задачи ефрейтор обезвредил восемь взрывных устройств, полностью устранив опасность подрыва при движении штурмовой группы.

При отходе от минных заграждений его обнаружил противник и атаковал ударными дронами. Не теряя самообладания, Флейшауер занял удобную огневую позицию и огнем из стрелкового оружия уничтожил два вражеских FPV-дрона.

Отбив атаку, сапер продолжил движение в тыл и обнаружил раненого военнослужащего из передового пункта наблюдения. Валерий оперативно оказал первую помощь и эвакуировал бойца в тыл.

Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтор Валерий Флейшауер обеспечил безопасность передвижения военнослужащих и помог спасти жизнь боевому товарищу.

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