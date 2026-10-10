Восемь мин, два дрона и спасенный боец: ефрейтор совершил подвиг под огнем противника

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 24 0

Сапер из инженерных войск расчистил путь штурмовикам.

Сапер обезвредил восемь взрывных устройств

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подвиг сапера: обезвредил восемь мин, сбил два дрона и спас товарища

Ефрейтор Валерий Флейшауер выполнял боевую задачу по инженерной разведке и обеспечению продвижения штурмовых групп на позиции противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На участке предполагаемого наступления российских штурмовиков Флейшауер получил задачу обеспечить разминирование для свободного прохода групп. Оперативно выдвинувшись в назначенный район, боец уточнил координаты коридора наступления и, соблюдая маскировку, добрался до минных заграждений противника.

В ходе выполнения задачи ефрейтор обезвредил восемь взрывных устройств, полностью устранив опасность подрыва при движении штурмовой группы.

При отходе от минных заграждений его обнаружил противник и атаковал ударными дронами. Не теряя самообладания, Флейшауер занял удобную огневую позицию и огнем из стрелкового оружия уничтожил два вражеских FPV-дрона.

Отбив атаку, сапер продолжил движение в тыл и обнаружил раненого военнослужащего из передового пункта наблюдения. Валерий оперативно оказал первую помощь и эвакуировал бойца в тыл.

Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтор Валерий Флейшауер обеспечил безопасность передвижения военнослужащих и помог спасти жизнь боевому товарищу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Сейсмический удар: сильное землетрясение пережил Кузбасс
6:32
Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно
6:15
Восемь мин, два дрона и спасенный боец: ефрейтор совершил подвиг под огнем противника
5:55
Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
5:23
«Никаких планов нет»: как живет сегодня бывшая жена Олега Табакова
5:05
Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе в США за 1 млн долларов

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году
Бойня в кабине: второй пилот Flydubai пытался повторить сценарий терактов 11 сентября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео