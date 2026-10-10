Молодые художники представили свои произведения на ярмарке новых имен «Вин-Вин»

Одна из самых необычных ярмарок современного искусства проходит в Москве. Почти половина участников представит свои работы впервые, предлагая свежий и довольно неожиданный взгляд на привычные вещи. В какие арт-объекты могут превратиться советская мебель и какие картины могут заставить задуматься о вечном, рассказала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Взглянуть на мир через призму современного искусства — это не отвлеченная идея, а повод остановиться у стенда, рассмотреть детали и заметить то, мимо чего обычно прошел бы в спешке.

«Есть работы с разными историями. Например, вот эта большая кисонька-рыба. Я собрала порядка 40-50 метафор и самые лучшие запихнула в яйца», — отметила участник ярмарки «Вин-Вин» Руслана Мирзаалиева.

Организаторы сразу расставляют акценты: называть происходящее обычной выставкой — ошибка. Это полноценная ярмарка, сюда художники приходят продавать, а коллекционеры — открывать новые имена без галерейных наценок.

«С повышением уровня данного мероприятия мы серьезнее стали относиться к отбору. Он проходит в два этапа. Первый этап — это огромный пул заявок. После нас есть еще экспертный совет из трех человек. Он каждый раз новый, каждый раз это профессионалы индустрии, которые принимают решение, кто войдет в финальный пул художников», — пояснила куратор ярмарки «Вин-Вин» Дарья Кузнецова.

Это уже 13-й сезон ярмарки современного искусства «Вин-Вин». Каждый второй участник ярмарки — новичок. Это главный принцип проекта «Вин-Вин», который не меняется годами. Причем многих новичками назвать можно лишь формально. Здесь немало тех, кто далеко не первый год в арт-индустрии и уже давно выработал свой узнаваемый почерк.

В этом сезоне кураторы ярмарки сделали ставку на рукотворные техники, сложные объекты и тактильность. На смену привычным холстам все чаще приходят металл, дерево и глина.

«Сюда я привезла свою новую серию из дерева и керамики. Серия работ называется „Изнутри“. Когда мы видим керамику, она такая хрупкая, дерево — жесткое. Многие обращают внимание на это сочетание, это привлекает», — указала участница ярмарки Анна Ставиноженко.

Один из главных трендов — тема ностальгии. Например, на ярмарке представлен целый стенд с кружевными, как у бабушки, салфетками.

«Мне нравится искать рифму между памятью и своим детством», — сказала участница ярмарки «Вин-Вин» Виктория Шмыговская.

А кто-то ищет ответы на философские вопросы в типовых спальных районах.

«Я вырос в таких местах, и мне нравится эта эстетика. Вспоминаю об этом с любовью, с душой, с добротой. Можно сказать, что это наш культурный код», — подчеркнул участник ярмарки Дмитрий Хлебников.

Цифровая эпоха тоже не прошла мимо: художники размышляют о месте человека рядом с нейросетями.

«Здесь я уже ставлю вопрос такой: «Существует ли какая-то идентичность стабильная, некое «я», которое неизменно?» — объяснил участник «Вин-Вин» Сергей Агров.

Современное искусство порой кажется непонятным, но ключ к нему часто лежит в живом диалоге между творцом и посетителем ярмарки.

«Хорошо бы его сначала почувствовать, а потом еще и понять, потому что все-таки современное искусство больше про идею, про концепцию», — сообщила участница Дина Боровик.

Этот диалог здесь ведут на равных. Для одного дня на ярмарке слишком много арт-объектов, поэтому познакомиться с новыми именами можно будет на протяжении всех выходных.

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