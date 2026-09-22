Пилот пострадал в результате жесткой посадки самолета в Ульяновской области

В Майнском районе Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей с воздуха. Пилот получил травмы. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, авиационный инцидент произошел утром 22 сентября. Воздушное судно выполняло работы по орошению полей, после чего совершило жесткую посадку на территории поля и получило повреждения.

Пилота с различными травмами направили в больницу. На место происшествия выехали следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

СК проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По итогам всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области легкомоторный самолет потерпел крушение возле села Колки Петровского района. По предварительным данным, во время полета воздушное судно столкнулось с линией электропередачи, после чего упало. Самолетом управлял 64-летний пилот — он не получил травм.

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