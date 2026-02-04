Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Схода состава не произошло.

Бензовоз столкнулся с пассажирским поездом в Мордовии

Фото: МЧС России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бензовоз столкнулся с пассажирским поездом в Республике Мордовия. В результате ДТП задержаны пять поездов. Об этом сообщается на сайте Главного управления (ГУ) МЧС по региону.

Следовавший по маршруту Ульяновск — Москва пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем с порожней цистерной для бензина в 02:52 по московскому времени в Зубово-Полянском районе. В аварии пострадал водитель большегруза.

Отмечается, что в результате происшествия схода состава не произошло. По информации ведомства, движение поездов будет восстановлено к восьми утра этого же дня.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, два поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова. Количество погибших составило до 21 человека. Десятки человек получили тяжелые ранения, при этом точное число пострадавших не было зафиксировано. На борту поезда «Ирио», следовавшего в сторону Мадрида, находилось не менее 317 пассажиров. При этом информации о количестве людей во втором поезде не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:13
«Начинали с заботы»: как жители севера столицы помогают участникам СВО
8:02
За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника
8:00
«Это было самое счастливое время»: певица Слава со слезами вспоминает бывшего
7:45
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус
7:39
Затяжная «процедура»: чем опасна привычка «залипать» в телефоне в туалете
7:21
Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

Сейчас читают

«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь
«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео