Рабочий день 30 декабря не сократят перед Новым годом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Досрочно отпустить сотрудников смогут сами работодатели, отметила депутат Светлана Бессараб.

Будет ли 30 декабря 2026 года сокращенным рабочим днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, несмотря на предстоящие новогодние выходные. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Тридцатого декабря, накануне празднования Нового года, рабочий день не планируется сокращенным, поскольку 31 декабря не является праздничным днем по производственному календарю», — пояснила парламентарий.

По ее словам, последний день года станет выходным благодаря переносу воскресенья, 4 января. Поэтому предшествующий ему рабочий день останется полной продолжительности.

При этом Бессараб предположила, что многие работодатели позволят сотрудникам закончить работу раньше.

«Вместе с тем вряд ли найдется много работодателей, которые не предоставят своему коллективу возможность уйти пораньше в этот день с работы», — добавила депутат.

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