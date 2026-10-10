Стала известна причина аварийной посадки самолета в Забайкалье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Во время инцидента на борту находились два человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; MAX/Восточное МСУТ СК России; 5-tv.ru

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Причиной аварийной посадки самолета в Забайкалье стала неисправность двигателя

Причина жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в Забайкалье — неисправность двигателя. Об этом сообщила старший помощник Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России Екатерина Петрушина.

«10 октября при выполнении полета по маршруту Сретенск-Могоча на взлетно-посадочной полосе в результате технической неисправности двигателя совершило жесткую посадку воздушное судно Cessna 182, на борту которого находилось два человека», — сказала Екатерина Петрушина.

В результате происшествия самолет опрокинулся. Летчик и авиатехник, находившиеся на борту, не пострадали.

«Ущерб, причиненный собственнику воздушного судна, уточняется», — добавила Екатерина Петрушина.

У самолета повреждены винт, хвостовая балка и другие элементы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следствие продолжается. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет лесной охраны совершил аварийную посадку в Забайкальском крае. В ликвидации последствий происшествия задействовано 20 человек и 7 единиц техники.

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