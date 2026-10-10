Стала известна причина смерти модельера Кирилла Гасилина

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Дарья Белова
Дарья Белова 28 0

Основатель бренда скончался в Москве в возрасте 47 лет.

Почему умер Кирилл Гасилин — названа причина смерти

Фото: legion-media/Persona Stars/038

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Дизайнер Кирилл Гасилин умер от сердечной недостаточности в 47 лет

Причиной смерти российского дизайнера и театрального художника Кирилла Гасилина стала сердечная недостаточность. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник из окружения модельера.

«Кирилл ушел скоропостижно, остановка сердца — сердечная недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

О смерти Гасилина 7 октября сообщил историк моды Анатоль Вовк. По его словам, дизайнер скончался 4 октября в Москве. Модельеру было 47 лет.

Церемония прощания с Гасилиным прошла 10 октября. Проститься с модельером пришли люди с цветами. В зале установили его портрет, рядом с открытым гробом разместили букеты.

Гасилин был основателем бренда женской одежды. Его вещи экспонировались в Эрмитаже.

Модельер также работал в театральной сфере и создавал костюмы для сценических постановок. В 2005 году он участвовал в работе над балетом «Послеполуденный отдых фавна и его нимфы» для Национального балета Токио. В 2018 году подготовил костюмы для постановки «И. С. Тургенев. Малек-Адель», представленной в Музее А. С. Пушкина.

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