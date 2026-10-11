Нужно почти каждому: почему иногда стоит позволять себе лениться

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Дарья Белова
Дарья Белова 32 0

Привычка ничего не делать может оказаться полезнее, чем кажется.

Почему иногда полезно лениться — объяснение психотерапевта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Психотерапевт Крашкина: безделье помогает мозгу восстановить внимание

Короткие периоды безделья помогают мозгу обрабатывать информацию, восстанавливать внимание и снижать напряжение. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с Lenta.ru.

«Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день. Когда мы переключаемся с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, у психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения», — объяснила Крашкина.

Специалист также отметила, что во время расслабления человек иногда находит решение проблемы, над которой долго безуспешно размышлял.

При этом важно отличать полноценное расслабление от прокрастинации. После отдыха человек обычно чувствует облегчение и прилив энергии. Если же он постоянно откладывает важные дела, хотя понимает, что их необходимо выполнить, это может сопровождаться тревогой и чувством вины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как избежать депрессии. Специалист подчеркнул, что для этого важно научиться заботиться о себе и внимательнее относиться к собственному состоянию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Нужно почти каждому: почему иногда стоит позволять себе лениться

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