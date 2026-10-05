«Делать выбор в пользу себя»: психолог рассказал, как избежать депрессии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Важно учиться бережному отношению к себе.

Есть ли способ избежать депрессии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Сергей Ланг: баланс интересов помогает избежать депрессии

Чтобы предотвратить депрессию, необходимо соблюдать жизненный баланс. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

Эксперт подчеркнул, что каждый человек должен уметь правильно распределять время и делать выбор в пользу себя, не боясь причинить неудобства своим отказом другому.

Ланг отметил, что такие качества — не врожденная черта характера, поэтому бережному отношению к себе надо научиться. Прежде всего нужно минимизировать стресс. Не менее важно хорошо питаться в течение дня и высыпаться, пояснил доктор.

Если же человек ест один раз в сутки, например, вечером, когда приходит с работы, или засыпает после полуночи, то от этого необходимо уходить.

Ранее врач-психотерапевт Станислав Цверков рассказал о том, почему осенью возникают проблемы с потенцией. В плохую погоду из-за нехватки солнечного света, эмоциональной нагрузки и изменений в работе организма у мужчин в разы повышается вероятность депрессивных состояний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

13:18
Риск все равно есть: откуда у некурящих может взяться рак легких
13:11
ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения в Харьковской области
13:08
Возбуждено уголовное дело: в Тверской области осквернили Ржевский мемориал
12:59
Создателя «Масяни» Куваева* заочно приговорили к четырем годам колонии
12:53
В США рассказали о планах Трампа посетить Узбекистан
12:47
УЗИ, фотографии и чужой плач: женщина выдумала рождение двоих детей

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня