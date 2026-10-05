«Делать выбор в пользу себя»: психолог рассказал, как избежать депрессии

Важно учиться бережному отношению к себе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Психолог Сергей Ланг: баланс интересов помогает избежать депрессии
Чтобы предотвратить депрессию, необходимо соблюдать жизненный баланс. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.
Эксперт подчеркнул, что каждый человек должен уметь правильно распределять время и делать выбор в пользу себя, не боясь причинить неудобства своим отказом другому.
Ланг отметил, что такие качества — не врожденная черта характера, поэтому бережному отношению к себе надо научиться. Прежде всего нужно минимизировать стресс. Не менее важно хорошо питаться в течение дня и высыпаться, пояснил доктор.
Если же человек ест один раз в сутки, например, вечером, когда приходит с работы, или засыпает после полуночи, то от этого необходимо уходить.
Ранее врач-психотерапевт Станислав Цверков рассказал о том, почему осенью возникают проблемы с потенцией. В плохую погоду из-за нехватки солнечного света, эмоциональной нагрузки и изменений в работе организма у мужчин в разы повышается вероятность депрессивных состояний.
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