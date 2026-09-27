ВС РФ поразили штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины

Армия России поразила штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что удары по объектам украинской инфраструктуры были нанесены в ночь на 27 сентября с помощью БПЛА. В результате, кроме базы «Восток», в Одесской области российскими военными был поражен пункт базирования госпогранслужбы в порту «Килия».

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по логистическому центру «Залмер Групп» в Киевской области. Там осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ. В Николаеве, в свою очередь, были поражены два склада, где находились беспилотники.

Также в Минобороны добавили, что ВС РФ минувшей ночью нанесли удары по логистическому центру «Дрон Калинш» и по центру обработки данных компании «Водафон». Последний объект — одна из крупнейших компаний на Украине, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для киевских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные поразили четверть объектов интернет-инфраструктуры ВСУ.

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