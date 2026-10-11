Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» в США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Стихия оставила без света почти 480 тысяч человек.

Сколько человек погибли из-за урагана «Исайя» в США

Фото: Reuters/Marco Bello

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CNN: минимум четыре человека погибли из-за прокатившегося по США урагана «Исайя»

Ураган «Исайя» прошел по юго-востоку США, унеся жизни как минимум четырех человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных властей. Еще пятеро пострадавших направлены в больницы.

«Этот шторм ударил, как товарный поезд. Он был быстрым. Он налетел, как удар Майка Тайсона», — цитирует New York Post вице-губернатора Флориды Джея Коллинза.

На побережье Мексиканского залива, где из-за разгула стихии без электричества остались почти 480 тысяч потребителей, начались восстановительные работы. По данным властей, две смерти зафиксированы в округе Эскамбия во Флориде, еще две — в Алабаме. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат по-прежнему находится в нестабильной ситуации, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Угроза для внутренних районов сохраняется: отдельные торнадо и сильные ветры остаются опасными на юго-востоке до раннего утра воскресенья, пока остатки урагана продвигаются на север. Также существует вероятность внезапных наводнений в районах от северной Джорджии до западной части Северной Каролины.

«Исайя» ослаб и превратился в посттропический циклон после того, как впервые вышел на сушу недалеко от Дестина, штат Флорида, и получил вторую категорию по шкале Саффира — Симпсона. Это первый выход урагана на сушу в США с тех пор, как ураган третьей категории «Милтон» обрушился на побережье к югу от Тампы ровно два года назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселевска. Сейсмолог Константин Рябинкин предупредил о повышенной вероятности повторных толчков в течение недели. Специалисты ведут усиленный мониторинг района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году
8:18
Фальков назвал срок получения образования в вузах по новой модели обучения
8:00
«Хочешь заработать?»: как детей заманивают в преступные схемы через интернет
7:45
«Это хорошо»: Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия
7:30
Рабочий погиб под грудой песка на эстакаде в Ленобласти
7:15
Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» в США

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Да, я бросил»: Иван Охлобыстин отказался от алкоголя
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео