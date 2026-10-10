Сейсмолог предупредил о новых толчках в Кузбассе после землетрясения

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 30 0

Повторная сейсмическая активность возможна в течение недели после подземных толчков магнитудой 4,9.

В Кузбассе после землетрясения возможны новые толчки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В Кузбассе возможны новые толчки после землетрясения

В Кемеровской области в течение недели после землетрясения могут произойти повторные подземные толчки. Об этом предупредил сейсмолог Константин Рябинкин, комментируя ситуацию в регионе для 5-tv.ru.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кузбассе 10 октября. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселевска. Толчки ощущались в жилых домах. По сообщениям местных жителей, на стенах появились трещины, а товары упали с полок магазинов.

По словам Рябинкина, после сильного подземного толчка вероятность повторных сейсмических событий остается повышенной в течение нескольких дней.

«После появления первого серьезного землетрясения есть на протяжении недели повышенная вероятность того, что произойдут последующие толчки. И сейчас сейсмологи, которые отвечают непосредственно за тот район, ведут активный усиленный мониторинг», — отметил специалист.

Несмотря на то что подземные колебания продолжались всего несколько секунд, они вызвали тревогу у жителей региона. Некоторые рассказали, что почувствовали раскачивание стен и опасались повторных толчков.

«Я встала как бы в проем несущей стены в квартире и поняла, что меня качает вместе со стенами. Читаешь про это все, и очень страшно ожидать второго толчка», — поделилась жительница Кемеровской области Евгения.

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Сейсмолог предупредил о новых толчках в Кузбассе после землетрясения

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